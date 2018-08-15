Турецкий суд отказался отменять домашний арест пастору Эндрю Брансону

Суд турецкого города Измир повторно отказался освободить из-под домашнего ареста американского пастора Эндрю Брансона, которого обвиняют в пособничестве террористам.

Нынешняя попытка адвокатов добиться освобождения Брансона стала второй, пишет inVictory. Первый раз задержанный в Турции пастор Эндрю Брансон обратился в турецкий суд с просьбой освободить его из-под домашнего ареста и отменить запрет на выезд из страны в конце июля. В обращении в суд отмечалось, что, хотя Брансона и выпустили из тюрьмы, он все равно «лишен свободы и не может вернуться к нормальной жизни и исполнять свои религиозные обязанности».

Американский пастор удерживается властями Турции с октября 2016 года по обвинениям в пособничестве организации гюленистов FETUS, признанной террористической в Турции, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Брансон отрицает обвинения, называя их «постыдными и отвратительными».

По информации турецкой прессы, в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая состоялась в мае 2016 года в Белом доме, глава США Дональд Трамп просил своего коллегу освободить Брансона и экстрадировать его в Америку. Однако положение пастора лишь усугубилось: в августе 2017 Брансону были предъявлены еще более серьезные обвинения, и он был переведен в тюрьму строгого режима, в которой находятся многие лидеры неудачного путча.