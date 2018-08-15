Церковь Сэддлбэк первой в истории США крестила 50 тысяч человек

Калифорнийская церковь Сэддлбэк стала первой в истории США, где за 38 лет получили крещение 50 тысяч человек.

По этому поводу прихожан поздравил пастор церкви Рик Уоррен, сообщает inVictory со ссылкой на The Christian Post.

50-тысячный прихожанин был крещен в церкви в минувшие выходные. Это событие Уоррен назвал «беспрецедентным».

При этом он вспомнил и другие достижения религиозной организации за годы служения. К примеру, по его словам, Сэддлбэк стала первой общиной численностью 10 тысяч человек, которая при этом не имела собственного здания, и первой, кто послал Евангелие 197 странам мира.

«Вы не перестаете меня удивлять. Вы экстраординарные люди, и я постоянно благодарю Бога за вас», — заявил Уоррен в письме к прихожанам, опубликованном в Facebook.