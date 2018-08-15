В рейтинге самых влиятельных женщин в истории по версии Guardian 12 место заняла Дева Мария

Земная мать Иисуса Христа Дева Мария вошла в рейтинг 20 наиболее влиятельных женщин в истории, опубликованный изданием Guardian.

За основу рейтинга был взят подготовленный экспертами BBC History Magazine список «100 женщин, изменивших мир», сообщает inVictory со ссылкой на «Лигу Новости».

Участницы списка распределялись в рейтинге по результатам голосования читателей. Первые места в двадцатке получили женщины, известные своей научной работой, активистки, королевы и писательницы.

Первое место заняла Мария Кюри — первый в истории двукратный лауреат Нобелевской премии и профессор Парижского университета. Второе место получила основательница движения за права чернокожих в США Роза Паркс, третье – лидер движения суфражисток Эммелин Панкхерст.

Дева Мария заняла в списке 12-е место. На 15-м оказалась принцесса Диана, а замкнула рейтинг Мать Тереза.