В годовщину гибели экипажа подводного крейсера в Курске почтили память подводников

В очередную годовщину гибели экипажа подводной лодки «Курск», 12 августа, сотни курян пришли почтить память подводников к городскому мемориалу, где захоронены 12 из 118 погибших моряков.

В акции памяти приняли участие сотни жителей города, в том числе представители духовенства, руководители области и города, родственники моряков, военные, молодежь, общественники и представители трудовых коллективов, сообщает сайт Курской епархии РПЦ.

В сослужении духовенства настоятель Успенско-Никитского храма иерей Александр Павлов совершил панихиду по погибшим в августе 2000 года подводникам.

"Боль не утихает. Благодаря Богу, всем нашим курянам, которые разделили и разделяют нашу боль, мы это приняли и научились жить по-другому. Надо жить, чтобы помнить, сколько хватит сил. Мы всегда в этот день должны быть вместе", - сказала после панихиды Валентина Старосельцева, мать погибшего 20-летнего матроса Дмитрия Старосельцева.

В завершение церемонии куряне возложили цветы и венки к памятнику и на могилы 12 членов экипажа «Курска».

Напомним, что атомный подводный ракетный крейсер «Курск» затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море, в 175 км от Североморска, на глубине 108 метров. Погибли все 118 членов экипажа, находившиеся на борту.