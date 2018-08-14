Священник-путешественник Федор Конюхов создал памятник Николаю Чудотворцу для четырех городов-портов

Известный священник-путешественник Федор Конюхов выступил инициатором создания и автором четырех одинаковых памятников святителю Николаю Чудотворцу, один из которых уже установили в Мурманске, а еще по одному должны появиться в Севастополе, Калининграде и Находке.

Открытие первого из монументов состоялось 28 июля, в День Крещения Руси, в Мурманске, сообщает сайт священника-путешественника.

"Очень рад, что сегодня в такой большой праздник 1030-летия крещения Руси мы открываем образ святителя Николая Чудотворца – покровителя рыбаков, путешественников. Ваш город всегда был под покровительством Николая Чудотворца, но он был невидимым, он был духовно, сейчас вы сможете его видеть каждый день", - сказал в день открытия памятника в Мурманске отец Федор.

Монумент представляет собой фигуру святого Николая в лодке, о борт которой бьется морская волна. В правой руке у святителя — мыс Горн, а в левой – парусник.

Примечательно, что скульптурный образ святителя Николая Чудотворца создан по иконе, написанной самим отцом Федором Конюховым.

Следующим городом, в котором планируется установка аналогичного памятника, должен стать Севастополь.