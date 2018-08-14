В поджоге уникальной церкви в Карелии признался 15-летний подросток
11:11, 14 августа 2018Мир
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Сгоревшая Успенская церковь в Кондопоге / blagovest-info.ru
В ходе расследования уголовного дела о поджоге Успенской церкви в Карелии был задержан 15-летний подросток.
По данным следствия, он гостил у бабушки, которая живет недалеко от объекта культурного наследия в Кондопоге, пишет «Благовест-Инфо».
Сообщается, что злоумышленник признал вину и будет находиться под арестом 30 суток. Он помещен в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД Карелии. Назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза для определения его вменяемости.
Здание Успенской церкви сгорело 10 августа. При тушении пострадал один из пожарных. Предварительной причиной возгорания был назван поджог.
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