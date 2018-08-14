В Казахстане христиане будут молиться за всеобщее пробуждение в Средней Азии

Осенью в Алматы состоится традиционная христианская «Всеобщая молитва за духовное пробуждение в Казахстане и Средней Азии».

Ожидается, что в этом году мероприятие будет проходить с 12 по 14 сентября, сообщает «БОГ.NEWS».

«Молитва за пробуждение в Средней Азии» является крупнейшим событием для центрально-азиатского региона. Более 10 лет подряд христиане из разных христианских конфессий и деноминаций собираются вместе для поста и молитвы за свои народы.

В этом году собрание пройдет под девизом, которым стали слова Писания: «Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь» (Еккл. 11:3).

Организаторами «Молитвы» выступают Евангельский альянс Казахстана при поддержке «Движения искателей Бога».