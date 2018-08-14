Христиане Китая рассказали о притеснениях властей

Китайские христиане сообщают новые подробности о продолжающихся репрессиях Коммунистической партии против религии.

Так, недавно глава Китая Си Цзиньпин приказал снести несколько церквей, а другие были вынуждены убрать кресты и изображения Иисуса, сообщает inVictory со ссылкой на The Christian Post.

Кроме сноса церквей, власти убирают шатры, в которых собираются христиане. При этом жалобы прихожан, которые остались без места для поклонения, игнорируются.

Сообщается и о других случаях притеснения христиан. Так, в прошлом году на китайской границе был арестован пастор Джон Као из Северной Каролины, который помог построить 16 школ для более чем двух тысяч детей в Мьянме. Его приговорили к 7 годам тюрьмы по обвинению в незаконном пересечении границы.

Попытки сделать христиан лояльными к Коммунистической партии привели к аресту нескольких пасторов и сотен прихожан.

«Правительство говорит, что у нас есть свобода вероисповедания, но на самом деле никакой свободы нет, — рассказала жена одного из пасторов. — Многие из наших христианских братьев и сестер расстроены и напуганы».

Некоторые политические эксперты, такие как Уилли Лам из китайского университета Гонконга, заявили, что действия Си Цзиньпина напоминают времена Мао Цзэдуна, отца-основателя Китайской Народной Республики и бывшего председателя Коммунистической партии.

«Он определенно не хочет, чтобы люди были верными членами Церкви, потому что тогда люди будут исповедовать свою верность Церкви, а не партии, точнее, самому Си», — сказал Лам.