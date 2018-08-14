В Индии освободили обвиняемых в насильственном обращении в христианство

Четверых индийцев, которые больше месяца находились в тюрьме по обвинению в насильственном обращении в христианство, освободили из-под стражи.

Сударшан, Суманти, Рупаш и Нилам вышли на свободу в июле, однако об их освобождении стало известно только недавно, сообщает «Голос мучеников».

Жители одной из деревень штата Джаркханд обвинили их в избиении отца Суманти за то, что тот отказался принять христианство.

Суманти и Рупаш должны были пожениться в конце мая, но жители деревни не хотели, чтобы в их деревне состоялась христианская свадьба. Возник конфликт, в результате которого четверо молодых людей оказались за решеткой.