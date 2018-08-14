В Индии освободили обвиняемых в насильственном обращении в христианство
10:09, 14 августа 2018Мир
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Группу индийцев обвинили в избиении отца одного из них за отказ принять христианство / inVictory
Четверых индийцев, которые больше месяца находились в тюрьме по обвинению в насильственном обращении в христианство, освободили из-под стражи.
Сударшан, Суманти, Рупаш и Нилам вышли на свободу в июле, однако об их освобождении стало известно только недавно, сообщает «Голос мучеников».
Жители одной из деревень штата Джаркханд обвинили их в избиении отца Суманти за то, что тот отказался принять христианство.
Суманти и Рупаш должны были пожениться в конце мая, но жители деревни не хотели, чтобы в их деревне состоялась христианская свадьба. Возник конфликт, в результате которого четверо молодых людей оказались за решеткой.
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