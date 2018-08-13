В Нидерландах жара помогла определить точную планировку 400-летнего еврейского кладбища

Жара, выжигающая Западную Европу, помогла визуально определить точную планировку старейшего еврейского кладбища в Нидерландах.

Из-за палящей 100-градусной температуры, зарегистрированной в этом месяце, трава, которая обычно покрывает погрузившиеся в землю надгробия на 400-летнем кладбище Бет Хаим около Амстердама, засохла и пожелтела, тогда как трава, которая растет между надгробия, осталась зеленой. Точные контуры каждого надгробия стали видны невооруженным глазом впервые за последние десятилетия, сообщает "Лехаим" со ссылкой на NIW.

Это явление связано с тем, что Бет Хаим является сефардско-португальским кладбищем, основанным евреями, бежавшими от кампании религиозных преследований инквизиции на Пиренейском полуострове в 15 и 16 веках. В этой общине надгробные плиты не располагаются вертикально, а лежат на земле над могилой. Однако, поскольку в Нидерландах необычно мягкая почва, надгробные камни постепенно погружаются в землю, и в конечном итоге они полностью покрываются травой, растущей над ними. Но из-за засухи трава, растущая над надгробиями, погибла, а трава, растущая между ними, сохранилась, потому что она могла прорасти глубже.

Таким образом, посетители впервые за многие годы могут видеть участки, где похоронены их предки, при условии, что они знакомы с документами и чертежами, которые показывают, кто где похоронен в Бет-Хаим. Однако из-за жары руководство кладбища наложило временный запрет на зажигание свечей в йорцайт, которое многие еврейские семьи используют для того, чтобы увековечить память умерших. Есть опасения, что зажигание свечей при текущей погоде приведет к лесным пожарам.

На кладбище, которое все еще принадлежит общине португальских евреев в Амстердаме, похоронены примерно 28 000 человек.