Появились подробности убийства игумена коптского монастыря в Египте

«Идеологические разногласия», а также «вопросы распределения пожертвований» стали причиной возникновения конфликта между монахами коптского монастыря Святого Макария, который в итоге привел к убийству его настоятеля игумена Епифания.

Об сообщила в понедельник египетская газета «Аль-Ватан», передает "Благовест-инфо".

Истекающее кровью тело священнослужителя было обнаружено 29 июля в коридоре монастыря рядом с его кельей.

По информации издания, один из молодых монахов монастыря Ашейя создал группу в мессенджере, в которой активно критиковал настоятеля. Такие действия считаются неповиновением наставнику и караются, в том числе, лишением духовного сана. Церковные власти решили удалить монаха-бунтаря из монастыря и направить его служить в другой регион. Однако Ашейя покаялся, заручился поддержкой нескольких монахов, что позволило ему остаться в монастыре.

Но свое обещание монах нарушил и вновь принялся критиковать игумена, а потом вовсе решил его устранить, опасаясь изгнания их монастыря.

«Обвиняемый вместе со своим сообщником решил убить настоятеля монастыря, после обострения конфликта между ними по идеологическим и финансовым вопросам», — указывает издание со ссылкой на источники в следствии.

Вычислить подозреваемого удалось после допроса 145 служащих монастыря и просмотра камер видеонаблюдения. Ашейя во время допроса нервничал и давал путанные показания. После очередного общения со следователями, он сознался в убийстве настоятеля.

В пятницу на месте преступления был проведен следственный эксперимент, в ходе которого подозреваемый в убийстве продемонстрировал, как он преследовал настоятеля Епифания, а затем нанес ему удар сзади по голове металлическим прутом. Этот удар стоил жизни священнику.

После нападения на настоятеля монах спрятал орудие убийства и укрылся в своей келье.