В Иерусалиме реформистки устроили провокацию возле Стены плача

В честь первого дня еврейского месяца Элул, который отмечается 12 августа, представительницы религиозного реформистского сообщества «Женщины стены» принесли свитки Торы к западной части Cтены Плача и начали проводить свои молитвы.

Реформистки надели на себя все необходимые атрибуты и стали трубить в шофары - ритуальные духовые инструменты, сделанные из рога. При этом одна из активисток начала бунт, призвав своих коллег помочь ей, после чего полиция задержала женщину, сообщает JewishNews.

При этом адвокат Цафнат Нордман направил письмо юридическому советнику с требованием успокоить разбушевавшихся женщин, а Безалель Зинни — глава ведомства, отвечающего за святые места Израиля, напомнил, что в первый день Элула нужно не бунтовать, а совершать Тшуву, то есть покаяние.