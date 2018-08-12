Израильские археологи утверждают, что Иерусалиму 7 тысяч лет

Археологи обнаружили в северном Иерусалиме поселение возрастом в 7 000 лет – таким образом, один из самых ключевых городов человеческой цивилизации оказался намного старше, чем считали раньше.

По данным Управления древностей Израиля, во время раскопок на севере Иерусалима нашли остатки поселения людей, принадлежащих к медному веку, то есть до V тысячелетия до н. е., сообщает "Католический обозреватель".

Археологов пригласили туда, чтобы исследовать грунт перед тем, как прокладывать новое шоссе. Период, когда были эти находки, называется еще медно-каменным, потому что в то время люди уже начинали использовать орудия труда, изготовленные из меди, но еще не отказались и от каменных.

«Памятники медно-каменного периода известны в пустыне Негев, в Галилее, но практически полностью отсутствуют на холмах Иудеи и в Иерусалиме, – говорит доктор Омри Барзилай из Управления древностей. – Хотя в последние годы мы находили следы поселений медно-каменного века в разных частях Иерусалима, все они были крайне разбросанными. Теперь мы впервые обнаружили значительные артефакты семитысечелетней давности».

Речь идет о керамической посуде, чаше из базальта, орудиях труда из кремния – все они типичные для медно-каменного века.

«Теперь, после окончания раскопок, абсолютно понятно, что на этом месте на территории нынешнего Иерусалима было некогда большое поселение, – уверен руководитель раскопок Ронит Лупо. – Кроме керамики и потрясающих изделий из кремния мы нашли маленькие серпы для уборки зерновых, полированные топоры и долота для строительства, даже ожерелья из драгоценных камней. Особенно ценными являются жернова, ступки и пестики из базальта, по которым можно судить как об уровне технологии тех времен, так и составить представление о том, чем питались люди».

До сих пор считалось, что первое поселение на территории современного Иерусалима было основано 4500-3500 лет до н. е.