В Египте предотвратили атаку террориста-смертника на христианский храм

В Египте предотвращена атака террориста-смертника рядом с церковью, которая располагается в пригороде Каира.

Об этом в субботу, 11 августа, сообщает газета Al Youm As Sabi.

Целью смертника были прихожане христианского храма Девы Марии в районе Мустарад. Силы безопасности Египта вычислили террориста и попытались задержать, однако он подорвал себя.

Подозреваемый скончался от полученных травм. Жертв и пострадавших в результате инцидента не было. Другие подробности не сообщаются.

Напомним, что 9 апреля 2017 года террористы ИГ («Исламское государство») организовали двойную атаку на коптские церкви в Египте с разницей в несколько часов. Первый взрыв произошел в главном храме города Танта — Мар-Гиргисе. Смертник активировал взрывное устройство, когда церковь была полна прихожан. В результате погиб 31 человек, около 80 получили ранения. Пока власти помогали пострадавшим, в кафедральном соборе Александрии прогремел второй взрыв. Смертник пытался обойти рамку металлодетектора, и когда ему это не удалось, он совершил подрыв при входе в храм. Теракт унес жизни 17 человек, среди которых было семеро полицейских.