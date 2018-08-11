В христианском храме США открыли пивоварню

В одном из христианских храмов в штате Калифорния открыли пивоварню и распивочное заведение, чтобы прихожане могли обсуждать богословские вопросы и слушать проповеди за кружкой пива или вина.

Так называемую «Пивоваренную компанию Высшей Цели» открыла Общинная Церковь Высшей Цели, сообщает «Седмица» со ссылкой на worldreligionnews.

Пивоварня располагается в специальной, коммерческой, части церкви. Ранее там находился книжный магазин.

Пастор церкви Кристофер Ван Холл не усматривает морально-этических и духовных проблем в совмещении храма Божьего с пивоварней. Он напоминает, что сам Иисус Христос не порицал употребление вина. Запрет на употребление алкогольных напитков в американских церквях, по его словам, является относительно недавним нововведением. Пастор напоминает также, что монахи с незапамятных времен варили пиво, и наиболее прославились на этом поприще трапписты (монахи Ордена цистерцианцев строгого соблюдения), которые занимались этим еще в 17 веке.