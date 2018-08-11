В Карелии решается вопрос восстановления сгоревшей Успенской церкви

Власти Карелии рассматривают возможность восстановления сгоревшей утром в пятницу, 10 августа, церкви Успения Пресвятой Богородицы в Кондопоге.

Это возможно благодаря наличию множества архивных данных и проектно-сметной документации на реставрацию, сообщает «Благовест-Инфо».

«Мы сейчас решаем вопрос восстановления Успенской церкви», - сказала руководитель управления по охране объектов культурного наследия республики Юлия Алипова.

Не исключено, что в ходе восстановительных работ будет использована часть старых конструкций, уцелевших после пожара.

Успенская церковь, памятник заонежской деревянной архитектуры, была построена в 1774 году. Храм расположен на берегу Кондопожской губы Онежского озера. Его высота составляет 42 метра.