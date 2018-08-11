Монастырь Моцамета в Грузии станет объектом туризма
18:49, 11 августа 2018Мир
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Монастырь Моцамета / georgia.in-facts.info
В Грузии стартуют работы по обустройству туристической инфраструктуры у монастыря Моцамета, который находится в регионе Имерети вблизи Кутаиси.
Инициатором проекта выступает Фонд муниципального развития страны, сообщает sputnik-georgia.ru.
В рамках проекта планируется укрепление ограждающей стены монастыря, обустройство центра для гостей, строительство автостоянки, системы коммуникаций и туалетов. Стоимость проекта составляет 1,4 миллиона лари (около 570 тысяч долларов). Финансирует работы Всемирный банк
Ожидается, что работы начнутся осенью и завершатся через год.
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