Монастырь Моцамета в Грузии станет объектом туризма

В Грузии стартуют работы по обустройству туристической инфраструктуры у монастыря Моцамета, который находится в регионе Имерети вблизи Кутаиси.

Инициатором проекта выступает Фонд муниципального развития страны, сообщает sputnik-georgia.ru.

В рамках проекта планируется укрепление ограждающей стены монастыря, обустройство центра для гостей, строительство автостоянки, системы коммуникаций и туалетов. Стоимость проекта составляет 1,4 миллиона лари (около 570 тысяч долларов). Финансирует работы Всемирный банк

Ожидается, что работы начнутся осенью и завершатся через год.