В Карелии сгорела уникальная деревянная церковь

В Кондопоге сгорела уникальная Успенская церковь, которую долгое время планировали отреставрировать.

Пожар случился вскоре после ухода очередной группы туристов, которые приезжали осмотреть достопримечательность, сообщает 10 августа «Благовест-Инфо».

По информации главы Карелии Артура Парфенчикова, внутренних источников воспламенения в церкви не было. Туристов сопровождал сторож, который после экскурсии запер здание. Пожар возник через считанные минуты после ухода группы, причем огонь распространился очень быстро.

Следователи уже установили личности экскурсантов и опрашивают их. Предварительные выводы о причинах и месте возгорания пока не сообщаются.

Проект реставрации церкви был разработан несколько лет назад, однако до его реализации дело так и не дошло. Он предполагал разборку части здания, но сделать это не решались, поскольку был велик риск утраты подлинности сооружения.