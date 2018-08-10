Налоговая служба США признала «женскую церковь» лесбиянок-феминисток

Налоговая служба США признала «Женскую церковь современного колдовства» лесбиянок-феминисток и предоставила ей исключительные льготы по налогам и отчетности.

C получением официального статуса, основанная в штате Мэриленд Женская церковь современного колдовства готовится дать новую основу и духовный импульс движению лесбиянок-феминисток, сообщает Сhristianpost.

Первым о признании новой церкви сообщил Петер Рейли (Peter Reilly), известный аудитор, специализирующийся на налоговых вопросах, в своем блоге для издания Forbes.

«Налоговая служба признала ее общественной организацией, подпадающей под действие статьи 501(c)(3) Налогового кодекса, и избрала для нее исключительно благоприятную схему налогообложения, освобождающую от налога на доход и требующую лишь простейшей налоговой отчетности», - заявил он.

Согласно официальному решению, Налоговая служба признает«Женскую церковь современного колдовства» в качестве общественной организации, но ей предстоит еще выполнитьряд условий и подать дополнительные сведения, чтобы получить признание в качестве полноценной церкви для целей федерального налогообложения.

Активистки нового церковного движения подчеркивают, что создали свою церковь, чтобы противодействовать всемирному угнетению женщин мужчинами.

Сообщается, что Женская церковь современного колдовства уже подверглась нападкам различных ЛГБТ групп за то, что она допускает в свои ряды только подлинных, «биологических» женщин, но не трансгендеров, сменивших мужской пол на женский.