В Израиле ради раскопок древнего храма переместят тюрьму

Конец уже близок в Мегиддо для старой израильской тюрьмы возле древних руин, места апокалиптической битвы между силами добра и зла.

В получасе езды к югу от Назарета, Мегиддо является популярным местом для туристов, посещающих места Святой Земли. Уже многие десятилетия здесь происходят раскопки, передает «Седмица».

В 2005 году в ходе работ по расширению обветшавшей тюрьмы Мегиддо были обнаружены остатки христианского молитвенного зала 3-го века, в том числе мозаика с изображением Господа Иисуса Христа.

Было раскопано здание с мозаикой, найдены более ранние артефакты, затем участок был законсервирован под наблюдением археологов.

Теперь, после многих лет юридических и бюрократических проволочек, тюрьма должна быть перемещена, освободив место для дальнейшего изучения объектов, полномасштабные раскопки должны начаться в 2021 году.

Археологи уже говорят о раскопках в районе, который с некоторой долей условности называют «большим Мегиддо».

«Когда христианский молитвенный зал впервые был найден под зданием тюрьмы, мы все были взволнованы, говорит Мэтью Адамс, директор Института археологических исследований им. Олбрайта в Иерусалиме, который многие годы раскапывал Мегиддо. А потом мы поняли: «О, это же тюрьма строгого режима, так что мы никогда не сможем здесь продолжить раскопки».

Израильские туристические власти планируют создать комплекс на этом месте, чтобы объединить туризм, археологию и прогулки на природу. Ориентируясь, в частности, на интерес со стороны христианских евангелистов, они надеются привлечь до 300 000 посетителей в год, что почти вдвое больше нынешних показателей. Многое еще предстоит сделать.

«Тюрьма, рассчитанная на содержание 1000 опасных заключенных, будет перемещена, будет построен новый комплекс, который позволит открыть мозаики и обеспечит людям со всего мира возможность увидеть Мегиддо», - сказала пресс-секретарь тюремной службы Николь Ингландер.

Руководящий раскопками на телле (сейчас исследуется период Среднего Бронзового века), Адамс рассказал, что этот район, по-видимому, был культурным плавильным котлом два тысячелетия назад, - евреи, христиане и язычники-римляне жили в одном месте.

Это предполагает, что взаимодействие между ранними христианами и Римской Империей было намного сложнее, чем считалось ранее.