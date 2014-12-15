В Германии оцифруют средневековые сборники церковных песнопений из собора в Наумбурге

10 декабря в Наумбурге (федеральная земля Саксония-Анхальт) состоялась презентация проекта оцифровки недавно отреставрированных 8 фолиантов, представляющих собой средневековые литургическиe песенники из Наумбургского собора святых апостолов Петра и Павла.

Если красочные иллюстрации этих древних книг были в хорошем состоянии, то пергаментные страницы, содержащие ноты и тексты на латыни, а также переплеты пяти манускриптов были серьезно повреждены и требовали тщательной реставрации

Процесс оцифровки книг пройдет в Университетской библиотеке Лейпцига.

Книги крупноформатные (50 х. 80 см) в деревянных, обтянутых кожей переплетах (до 300 пергаментных листов и весом до 50 кг каждая). Созданы шедевры книжными мастерами и художниками Майнца и Мейсена.

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