Британский музей вернет Ираку реликвии, похищенные в 2003 году из древнего храма

На этой неделе Британский музей вернет Багдаду коллекцию реликвий, чей возраст насчитывает около 5 тысяч лет.

Предметы древности были похищены из Ирака в 2003 году после свержения Саддама Хусейна, сообщает «Благовест-Инфо». Позже британская полиция изъяла реликвии у перекупщика в Лондоне, который не смог предоставить официальные документы, подтверждающие его законные права на владение ими, и передала в музей на экспертизу.

Отмечается, что решение о передаче Багдаду этой коллекции последовало после того, как эксперты Британского музея смогли установить не только ее место происхождения, но и храм, из которого они были украдены в Ираке.

В коллекцию входят керамические предметы и мраморные амулеты. Ожидается, что в пятницу, 10 августа, британская сторона передаст эти ценности иракскому послу в Великобритании Салиху Хусейну Али.

«Подобное сотрудничество между Ираком и Великобританией играет решающую роль для сохранения и защиты иракского наследия», - говорится в заявлении посла Ирака, опубликованном в четверг Британским музеем.