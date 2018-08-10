В США церковь «Вефиль» пожертвует по тысяче долларов семьям, которые из-за пожаров остались без крова

Церковь «Вефиль» пожертвует 1 тысячу долларов каждой семье, чье жилье было уничтожено в результате пожара в городе Реддинг (штат Калифорния).

Об этом руководство церкви объявило на своем сайте, сообщает inVictory со ссылкой на «БОГ.NEWS» и The Christian Post.

«Когда мы впервые приняли решение пожертвовать деньги людям, которые потеряли свой дом, их количество составляло 150-200 человек. Всего за три дня это число превысило тысячу, а сумма, которую мы собирались им предоставить, выросла с 200 тысяч до более чем миллиона долларов», - рассказали в религиозной организации.

При этом отмечается, что первоначальная сумма в 200 тысяч была «вызовом», однако выполнимым по силам и ресурсам. «Но миллион долларов — это уже наша вера в Бога. Мы верим в Него и теперь находимся в процессе общения с нашими друзьями по всему миру, чтобы быть руками Христа в нашем городе», — рассказали в церкви.

«Вефиль» совместно с Армией Спасения и Красным Крестом открыла центр помощи в здании колледжа View campus. Ежедневно с 9 утра до 7 вечера каждый, кто пострадал от пожара, может прийти туда и получить все необходимое. Кроме того, сотни добровольцев помогают жителям просеивать пепел их домов, чтобы найти ценности.

Старший пастор церкви «Вефиль» Билл Джонсон заявил, что прихожане были в восторге от того, что увидели «невероятное сотрудничество» добровольцев из разных церквей и организаций в помощи пострадавшим.

«То, что происходит, на самом деле является признаком проявления власти Бога, — сказал пастор. — Это разрушение не было вызвано любящим Отцом. Как я уже говорил, вы слышали голос Пожирателя в течение нескольких дней, а теперь вы собираетесь услышать голос Реставратора несколько месяцев подряд. Бог собирается восстановить все на таком высоком уровне, который превзойдет масштабы трагедии».