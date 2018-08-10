Служитель Восточной Православной Церкви в Турции заявил о давлении властей

Правительство Турции надавило на местных христиан с целью подписания ими декларации о том, что они не подвергаются преследованиям на религиозной почве.

Об этом заявил национальный командор ордена Восточной Православной Церкви Энтони Дж. Лимберакис, сообщает inVictory со ссылкой на The Christian Post.

«Орден Святого Андрея Первозванного, Архонты Вселенского Патриархата, сожалеет о давлении, которое турецкое правительство оказало на религиозные меньшинства для получении от них заявления о религиозной свободе», — сказал служитель.

«Не нужно быть «американским евангелистом» или иметь «cионистский менталитет», чтобы увидеть, что заявления представителей греческой Православной и Армянской Церквей и других религиозных меньшинств были получены под давлением», — добавил он, ссылаясь на комментарии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В декларации говорится, что люди разных вероисповеданий живут «свободно» в стране мусульманского большинства, сообщает турецкое информагентство Anadolu.

«Мы, как религиозные представители и руководители фондов обществ различных религий и убеждений, которые на протяжении столетий действовали в этой стране, вольны следовать нашим верованиям и практикам», — говорится в декларации.

Эрдоган использовал это заявление, чтобы заявить, что «у Турции нет проблем, связанных с религиозными меньшинствами».

Замечания президента прозвучали в разгар крупного противостояния с Соединенными Штатами по поводу продолжающегося тюремного заключения в Турции американского пастора Эндрю Брансона. Президент США Дональд Трамп, наряду с многочисленными конгрессменами и правозащитными группами, обвинил Турцию в удержании Брансона в качестве заложника и наказании его за христианскую веру.

Брансон предстал перед турецким судом по обвинению в общении с курдскими группами, которые подозреваются в организации неудавшегося переворота в стране в 2016 году. Хотя пастору недавно разрешили покинуть тюрьму и перевели под домашний арест до следующего судебного заседания, это не ослабило напряженности.

На прошлой неделе министерство финансов США ввело против Турции экономические санкции из-за плохого обращения с Брансоном. Эрдоган в ответ заявил, что его правительство заморозит активы американских министров юстиции и внутренних дел в Турции, если таковые имеются.

В заявлении ордена Святого Андрея Первозванного, который базируется в США, говорится, что греческая православная и армянская общины в Турции «хорошо осведомлены» об основных религиозных проблемах для верующих меньшинств в стране.

Лимберакис обвинил турецкое правительство в том, что оно продолжает вмешиваться в деятельность Вселенской Патриархии в стране. Он утверждает, что Эрдоган «действует как диктатор, обращаясь к религиозным меньшинствам с просьбой подписать документ, который опровергает реальность, когда они не в состоянии отказаться, опасаясь, что их положение еще больше ухудшится». Он также отметил, что в Турции большое количество журналистов продолжают повергаться тюремным заключениям.

«Соответственно, мы надеемся, что это вопиющее заявление, явно полученное под давлением, вдохновит журналистов во всем мире на расследование и прольет свет на тяжелое положение Вселенского Патриархата, всех христиан и других религиозных меньшинств в Турции», — написал служитель.