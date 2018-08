В Голливуде требуют показывать трансгендерных персонажей в более позитивном свете

Коалиция из более 45 групп, агентств талантов и производственных компаний издала открытое письмо, в котором требует, чтобы кино-индустрия чаще показывала трансгендерных персонажей и в более положительном свете.

К подписантам открытого письма, инициатором которого является группа GLAAD, которая лоббирует гомополитику, входят «the American Civil Liberties Union», «the Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists», «Color of Change», «the Sundance Institute», «Sony Pictures Classics», «the Muslim Public Affairs Council», а также компании J. J. Abrams, Shonda Rhimes, Judd Apatow и другие. Об этом сообщает "Католический обозреватель".

Подписанты отмечают, что трансгендерные лица «пытаются выжить» в «опасном» мире. По их словам, Голливуд имеет власть исцелить предубеждения американского народа в отношении трансгендерных лиц, рассказывая о них чувственные истории, вместо того, чтобы изображать их как «трагических жертв и психических убийц». Поэтому они призывают создавать «богатые и разнообразные истории», которые смогут «изменить понимание о том, кем являются трансгендеры».

Кроме того, подписанты отмечают, что роли трансгендерных лиц в фильме должны выполнять трансгендерные актеры, чтобы разрушить мнение общества о том, что трансгендеры не являются реальными.

В то время как «присутствие» ЛГБТ растет на американском телевидении, GLAAD продолжает жаловаться, что на протяжении последних лет в ведущих фильмах слишком мало гей-персонажей.