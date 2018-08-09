В Руанде закрыли более 8 тысяч храмов

В Руанде закрыто более 8 тысяч храмов после введения новых норм и требований законодательства, причем один храм бы закрыт прямо во время обряда венчания.

Как сообщает Сhristianpost, Совет госуправления Руанды продолжает закрывать храмы, деятельность которых не соответствует новым требованиям и нормам, введенным в действие в начале этого года.

Требования нового закона настолько жестки, а сроки их исполнения столь коротки, что многие конгрегации не в силах их выполнить. Критики нового закона обвиняют правительство в проведении агрессивной политики строительства светского государства и фактического искоренения веры.

По данным государственной новостной службы KT Press, на сегодня в стране закрыто уже более 8 000 храмов за несоответствие новым нормам, и это число продолжает расти.

Один храм, к примеру, был закрыт на том основании, что входная дверь и оконные рамы у него деревянные, а не металлические, а высота крыши чуть ниже нормы.

После закрытия храмов прихожанам запрещается собираться для богослужений в необорудованных местах – к примеру, в школьных зданиях или иных общественных помещениях, а потому богослужебная деятельность в приходах фактически блокируется.

Согласно новым требованиям, храмы должны быть оборудованы туалетами, размещенными на определенном расстоянии от входа; в молельном зале должен быть натянут холщевый потолок, несмотря на пожарную опасность этого материала. Один из храмов получил указание, что нужно переделать крышу и перестроить кирпичную стену.

Новые положения активно внедряются в жизнь, несмотря на то, что закон пока еще не утвержден официально. Драконовский характер закона проявляется и в том, что на выполнение его норм дается лишь 15 дней, и в этот срок в подавляющем случае совершенно невозможно уложиться, особенно когда требуются какая-то перестройка, дооборудование или отделка помещений.

На бумаге новые требования и ограничения относятся в равной степени к мусульманским и христианским храмам, но на практике мусульман ограничивают меньше. Мусульманское духовенство, в частности, заявило о подаче апелляции на требование закона об ограничении ежедневной практики азана – призыва мусульман на молитву через громкоговорители. Правительственные чиновники не хотят или не могут ее запретить.

Среди духовенства растет тревога и даже страх в связи с ужесточением законов об ограничении деятельности храмов. Вскоре после начала внедрения новых норм, полиция, к примеру, арестовала шестерых священников, обвинив их в заговоре с целью неповиновения постановлениям правительства. Несмотря на то, что священники вскоре были выпущены на свободу, священноначалие церквей считает этот арест предупреждением властей, стремящихся запугать несогласных и подавить возможное сопротивление нововведениям.