В Литве прошла научная конференция, посвященная перспективам развития библеистики

В Международном университете LCC, базирующемся в литовской Клайпеде, состоялась международная научная конференция, посвященная состоянию и перспективам развития библеистики в XXI веке.

Организаторами форума выступили Теологический факультет университета и Центр веры и человеческого развития, аффилированный с университетом, сообщает "Седмица".

Основная цель конференции – осмысление интеллектуальной ситуации, в которой сегодня находятся научные и церковные организации, специализирующиеся по библиистике, исследователи и преподаватели библейских дисциплин.

С докладами на конференции выступили библеисты, теологи, религиоведы и политологи из Литвы, Польши, Нидерландов, Великобритании, ЮАР, США.

Несколько докладов было посвящено состоянию библеистики, а также библейской проблематике в современной общественной жизни Польши.

Так, в сообщении «Не Иисус, а торговля! Библия и многорелигиозное пространство в современной польской литературе» его автор, философ и литературовед Матеуш Кучаб (Жешувский университет), выявляет и анализирует библейские мотивы в современной польской литературе. На примерах из поэтических, драматургических и прозаических произведений докладчик указывает на напряжённость, существующую между заповедями и смыслами Евангелия и современными политическими и экономическими принципами жизни польского общества как они отражены в сочинениях авторов.

Прозвучали доклады, касающиеся статуса библеистики как научной области и способов и условий её преподавания в вузах разных стран мира.