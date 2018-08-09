В Германии при строительстве церковного центра раскопали 1900-летнюю библиотеку

В Германии археологи обнаружили остатки 1900-летнего величественного здания древнеримского периода, в котором размещалась старейшая и крупнейшая на территории страны публичная библиотека.

Остатки здания были обнаружены в 2017 году, но только сейчас археологи завершили исследование. Находка была сделана в центре Кельна при строительстве церковного центра, сообщает "Благовест-инфо" со ссылкой на The Guardian.

Здание относится к древнеримскому периоду. Оно датировано II веком нашей эры. Ученые считают, что строение использовалось в качестве библиотеки. В стенах обнаружены многочисленны ниши размером 50х80 см. Подсчитано, что там могло храниться до 20 тысяч свитков.

Немецкие ученые охарактеризовали открытие как "действительно невероятное". Найденная библиотека является старейшей в Германии и одной из крупнейших в истории.

"Ниши слишком маленькие, чтобы в них поместились статуи, вероятно, они служили "шкафами" для хранения свитков, - рассказал доктор Дирк Шмитц из Римско-германского музея Кельна. - Такие же ниши можно увидеть в библиотеке в Эфесе, которая была построена в 117 году нашей эры. Кстати, найденное нами здание лишь немного меньше, чем знаменитая библиотека в Эфесе".