Сенат Аргентины отклонил законопроект, предусматривающий легализацию абортов
Сенат Аргентины большинством голосов отклонил законопроект, предусматривающий легализацию абортов в стране при сроке беременности до 14 недель.
Решение было принято после 15-часового обсуждения с небольшим преимуществом противников абортов: против проекта закона выступили 38 сенаторов, а «за» — 31, сообщает сайт журнала «Фома» со ссылкой на ВВС.
Выступающие против абортов аргентинцы приветствовали решение Сената, заявив, что «голосование показало, что Аргентина остается страной, которая ценит семейные ценности».
В манифестациях у здания Сената во время обсуждения законопроекта в общей сложности приняли участие сотни тысяч человек — как сторонники абортов, так и их противники.
Повторное рассмотрение этого законопроекта может произойти теперь не раньше следующего года.
В последнее время в стране сильно обострились дебаты по поводу возможной легализации абортов. У двух сторон даже есть свои цвета – противники абортов носят голубое, а сторонники – зеленое.
В настоящее время аборты в Аргентине разрешены только в случаях, если беременность наступила в результате изнасилования или если она угрожает здоровью матери.