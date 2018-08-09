Сенат Аргентины отклонил законопроект, предусматривающий легализацию абортов

Сенат Аргентины большинством голосов отклонил законопроект, предусматривающий легализацию абортов в стране при сроке беременности до 14 недель.

Решение было принято после 15-часового обсуждения с небольшим преимуществом противников абортов: против проекта закона выступили 38 сенаторов, а «за» — 31, сообщает сайт журнала «Фома» со ссылкой на ВВС.

Выступающие против абортов аргентинцы приветствовали решение Сената, заявив, что «голосование показало, что Аргентина остается страной, которая ценит семейные ценности».

В манифестациях у здания Сената во время обсуждения законопроекта в общей сложности приняли участие сотни тысяч человек — как сторонники абортов, так и их противники.

Повторное рассмотрение этого законопроекта может произойти теперь не раньше следующего года.

В последнее время в стране сильно обострились дебаты по поводу возможной легализации абортов. У двух сторон даже есть свои цвета – противники абортов носят голубое, а сторонники – зеленое.

В настоящее время аборты в Аргентине разрешены только в случаях, если беременность наступила в результате изнасилования или если она угрожает здоровью матери.