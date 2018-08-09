В США совесть заставила верующую женщину вернуть краденые деньги через 20 лет

Верующая женщина в США вернула неправедно нажитые деньги в приступе раскаяния, попросила прощения за кражу и добавила к ним проценты за 20 лет.

Об этом сообщает «Седмица» со ссылкой на christianheadlines.

Владелица популярного ресторана El Charro Café в городе Тусон (штат Аризона) получила письмо от бывшей официантки, которая 20 лет терзалась угрызениями совести и, наконец, решилась вернуть украденные деньги с процентами. В конверт она вложила 1000 долларов.

«Этот удивительный поступок восстанавливает нашу веру в человеческую совесть и высшую справедливость», – написал сын владелицы ресторана Рэй Флорес в соцсети Facebook.

Бывшая официантка не подписала свое письмо, но в нем она искренне кается в том, что за время своей службы в ресторане в 1990-е годы постоянно воровала наличность, отпуская клиентам напитки помимо кассы. Она также призналась, что «выросла в церкви», всегда верила в Бога и прекрасно осознавала греховность своих поступков, но все же шла на грех по глупости. «С тех пор прошло 20 лет, и не было дня, когда меня не терзала совесть, – пишет женщина. – Я глубоко раскаиваюсь в том, что обкрадывала Вас. Прошу простить меня и прилагаю эти деньги с процентами, скопившимися за 20 лет. Пусть Господь благословит Вас и вашу семью».

По счастливому совпадению, письмо с деньгами пришло на следующий день после того, как 72-летняя хозяйка ресторанчика Карлотта Флорес стала жертвой карманников, укравших ее портмоне в бакалейном магазине. Письмо вернуло ей веру в высшую справедливость. «Женщина подошла ко мне и сказала на испанском «Господь Иисус не оставил нас, – вспоминает Флорес. – Она вручила мне конверт, и из него выпали эти деньги».

«Спасибо тебе, кто бы ты ни была, за это письмо. Оно пришло как раз в тот день, когда нам с мамой так не хватало веры в людей, добро и справедливость», - написала Флорес на своей странице в Facebook.