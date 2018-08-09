Испанская полиция арестовала уличных проповедников из Германии за беспорядки в метро

Девять уличных проповедников из Германии были арестованы в Валенсии после того, как они вызвали панику в поезде метро, выкрикивая фразы вроде «мы все будем гореть в аду».

Верховный Суд Валенсийского сообщества заявил, что девять мужчин задержаны 4 августа за общественные беспорядки, так как их реплики привели к давке, в которой молодая женщина получила легкую травму, сообщает 8 августа inVictory со ссылкой на The Christian Post.

Отмечается, что женщина повредила ногу, когда люди, толкая друг друга, пытались покинуть станцию. Люди восприняли проповедников, которые несли большой крест и рюкзаки, как угрозу.

5 августа суд оставил под стражей и установил для мужчин, которые являются гражданами Германии, залог в размере 13,9 тыс. долларов США.

Свидетели инцидента утверждают, что мужчины выкрикивали такие фразы, как «мы грешники», «мы умрем» или «мы будем гореть в аду», и обвиняли пассажиров в том, что они «полны алкоголя, наркотиков и греха».

Переполох среди пассажиров заставил проводника метро остановить поезд. Полицейские заявили, что девять немцев в возрасте от 19 до 37 лет отказались покинуть вагон по просьбе охранников, после чего их арестовали. При этом не было ясно, к какой именно церкви принадлежат мужчины.