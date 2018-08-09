Борис Джонсон не будет извиняться за оскорбительные сравнения мусульманок
14:07, 09 августа 2018Мир
117 0
Борис Джонсон / Islam-today
Экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон не намерен извиняться за свои недавние исламофобские высказывания.
Об этом сообщает Islam-today со ссылкой на Daily Telegraph. Собеседник последнего, который входит в близкое окружение эксцентричного политика, подчеркнул, что извинения станут уступкой «реакционистам и экстремистам».
Борис Джонсон оказался в центре громкого исламофобского скандала после комментария относительно вступившего в силу в Дании запрета на никаб. Он заявил, что мусульманки в традиционном одеянии похожи на «почтовые ящики» и «грабителей банков».
После этого в адрес политика обрушилась критика. Извиниться перед мусульманками за оскорбительные слова Джонсона, помимо прочих, призвала и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter