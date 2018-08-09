Членом Конгресса США впервые станет мусульманка

Одним из членов Конгресса США впервые за всю страны станет женщина-мусульманка.

Об этом пишет Islam-today со ссылкой на Associated Press. Сообщается, что Рашида Тлаиб, которая по происхождению является палестинкой, одержала уверенную победу в предварительном голосовании от Демократической партии в штате Мичиган.

А поскольку кандидаты от Республиканской партии и независимые кандидаты в выборах не участвовали, на промежуточных выборах в ноябре 2018 года у Тлаиб попросту не будет конкурентов. Это означает, что мусульманка гарантированно проходит в Конгресс США, где будет представлять штат Мичиган.