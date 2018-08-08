Более пяти тысяч церквей Великобритании перешли на возобновляемую энергетику

Храмы Англиканской Церкви, католические, баптистские, методистские и квакерские религиозные учреждения - всего более 5,5 тысяч – перешли на возобновляемую энергетику.

Таким образом религиозные учреждения намерены помочь в борьбе с изменением климата, сообщает "Седмица" со ссылкой на The Guardian.

Церковные лидеры призвали последовать их примеру и заявили, что изменение климата является "одним из величайших духовных вызовов нашего времени", наносящей ущерб бедным слоям населения.

"Изменение климата - огромная несправедливость, причиняющая вред в первую очередь бедным. Переход на устойчивые источники электроэнергии может показаться незначительным делом, но при объединении это может реально изменить ситуацию", - заявил епископ Солсбери Николас Холтам.

Средний счет за электричество у британских церквей составляет £ 1000 ($ 1295) в год. Как отмечает The Guardian, таким образом британские храмы переадресовали предназначенные ранее поставщикам ископаемого топлива около £ 5 млн ($ 6,5 млн).

В прошлом месяце Генеральный синод Англиканской Церкви принял решение о продаже после 2023 года всех активов в компаниях, занимающихся добычей полезных ископаемых, чья деятельность не будет приведена в соответствие с Парижским соглашением по климату. Решение продать активы было связано со стремлением церкви улучшить жизнь людей на всей планете.