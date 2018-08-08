Большинство протестантов США убеждены, что Бог хочет видеть их богатыми

По данным нового социологического исследования, большинство протестантов в США считают, что Господь хочет видеть их богатыми, причем благоволит к ним тем больше, чем щедрее их дары на церковь и благотворительность.

Как сообщает Christian Today, по данным нового исследования, проведенного социологическим центром LifeWay Research, примерно треть протестантов США руководствуются так называемой «доктриной благосостояния», полагая, что Господь одаряет благами тех, кто щедро жертвует деньги на богоугодные цели, а остальные две трети считают, что Господь хочет видеть их зажиточными.

Примерно четверть опрошенных считает, что материальные блага Господь избирательно дарует лишь тем, кто что-то делает для него.

Исследование также показывает, что чем чаще американские протестанты посещают церковные службы, тем больше они склонны считать, что Господь непременно вознаградит их за верность в финансовом плане. В частности, среди прихожан, посещающих храмы еженедельно, доля таковых составляет 71 процент.