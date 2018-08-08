Nike переоборудовал церковь в Чикаго в “храм баскетбола”

18:28, 08 августа 2018
Мир
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В храме будут тренироваться команды из старших школ / isport.ua

В 2011 году эту церковь закрыли из-за сокращения числа прихожан. И вот, через 7 лет, в Nike решили вдохнуть в это здание новую жизнь, чтобы оно смогло нести пользу общественности, сообщает iSport.ua.

/ isport.ua

Теперь здесь есть тренажерный зал, раздевалки и помещения для лекций и семинаров.

/ isport.ua

Чтобы сохранить исторический облик церкви, по заказу Nike были изготовлены и установлены витражи.

Открытие площадки состоится в конце августа. Там будут тренироваться команды из старших школ, а по выходным площадка будет в свободном доступе.

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