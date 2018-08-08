Родственники погибших в «Зимней вишне» помолились о своих близких на Валааме

Восемь семей, которых коснулась мартовская трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», посетили Валаамский монастырь, где помолились о своих погибших родных.

Поездка в сопровождении настоятеля церкви святой великомученицы Варвары в Кемерово протоиерея Александра Москалева состоялась в конце июля по благословению патриарха Кирилла, сообщает сайт Валаамского монастыря.

"Мы посещаем храмы, молимся. Молимся и за живых, и за усопших – за тех, кто погиб в огненной стихии. Сегодня здесь родственники погибших, и, конечно, мы видим, как многие люди, с которыми мы встречаемся, общаемся, сострадают и разделяют эту скорбь. Тяжело найти слова утешения для родственников, но благодаря любви, уважению и сопереживанию людей, с кем мы общаемся, сердца родственников успокаиваются, отогреваются", - рассказал отец Александр.

По его словам, насельники обители тепло встретили паломников из Кемерово, организовав для них экскурсии по скитам и храмам монастыря. Также родные погибших приняли участие в богослужении в Спасо-Преображенском соборе монастыря с возможностью исповедоваться и причаститься.

Кроме того, по благословению игумена обители епископа Троицкого Панкратия, в одном из храмов была совершена панихида по жертвам трагедии.

От Просветительского центра «Свет Валаама» паломникам из Кемерово вручили памятные подарки. В конце августа Валаамский монастырь готовится принять еще одну группу паломников из Кемерово, потерявших своих близких в результате трагедии.

Напомним, что 25 марта 2018 года в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. По уточненным данным в результате трагедии погибли 60 человек, среди которых большинство детей. Пострадали в результате пожара 76 человек, в том числе 27 детей.