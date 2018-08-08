При расследовании убийства коптского епископа в Египте допрошены более 400 человек

Полиция Египта допросила более 400 человек в ходе расследования убийства коптского епископа Епифания.

Архиерей, бывший настоятелем знаменитого монастыря св. Макария в Нитрийской пустыне, был убит 29 июля на территории обители, сообщает «Благовест-инфо».

В числе допрошенных – монахи, рабочие, крестьяне и частые посетители монастыря. Однако, по сообщению источника в Коптской Православной Церкви, полицейским пока что не удается установить подозреваемых.

В то же время коптский патриарх Тавадрос II принял 5 августа решение о лишении монашества бывшего насельника Макариевской обители Исайи Эль-Макари, призвав его принести покаяние ради спасения своей души. Однако, как отмечают в Коптской Церкви, наказание этого человека, нарушившего монашеские обеты, никак не связано с убийством епископа.

Прещения (дисциплинарные наказания, - прим.) Эль-Макари стали частью кампании по ужесточению правил монашеской жизни в Коптской Церкви. 3 августа комиссия по делам монастырей при синоде Коптской Церкви представила 12 новых правил, утвержденных патриархом Тавадросом. Одно из этих правил предписывает монашествующим закрыть свои страницы в блогах и социальных сетях, другое запрещает им принимать пожертвования от верующих. Эту возможность отныне будут иметь только игумены и игуменьи.

Патриарх Тавадрос также приостановил сроком на год прием новых монахов в обители и сократил часы посещения монастырей паломниками.