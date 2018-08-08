Епископ из Ганы придумал метод реабилитации душевнобольных

Епископ ганского города Ва монс. Ричард Кууйа Баауобр разработал специальный проект реабилитации людей с психическими заболеваниями.

В рамках проекта волонтеры выходят на улицу в поисках таких людей, обеспечивают их одеждой, едой и медицинским уходом, пишет vaticannews.

Кроме того, священник предлагает открыть специальные центры с современным оборудованием, а также бороться с социальной предубежденностью по отношению к душевнобольным.

Психические расстройства являются одной из злободневных проблем в Гане. По данным Всемирной организации здравоохранения, из 21,6 миллиона жителей страны 650 тысяч человек страдают тяжелыми формами ментальных патологий, более 2 миллионов имеют расстройства средней и легкой тяжести. Между тем, медицинские услуги оказывают душевнобольным лишь в крупных городах, где их лечат в специальных больницах давно устаревшими методами, не обеспечивающими индивидуальный подход, который был бы возможен в малых структурах. Такие структуры уже существуют в сельской местности, но они являются частными и не всегда доступными. Кроме того, предубежденное отношение к больным приводит к их изоляции: семьи обрекают их на одиночество или жестоко с ними обращаются. Права душевнобольных в Гане систематически нарушаются.

Все это побудило монс. Баауобра обратиться к приходам, монашеским общинам и мирянам с призывом организовать волонтерскую помощь больным. Среди добровольных помощников есть врачи и медсестры, доставляющие лекарства и обеспечивающие медицинский уход. Следующим шагом программы станет создание реабилитационного центра. Епископ намерен сотрудничать с учреждениями здравоохранения Ганы, чтобы помочь пациентам вернуться к нормальной жизни. Одна из целей ганского иерарха – борьба с маргинализацией: в сотрудничестве с местным Центром ментальных расстройств епископ организовал ток-шоу, чтобы осведомить жителей страны об этой проблеме и помочь больным после лечения. Уход за пациентами в реабилитационном центре будет также включать курсы профессиональной подготовки, которая поможет им стать самостоятельными, улучшить свое финансовое положение и повысить самооценку.