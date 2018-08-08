Лидеры церквей соболезнуют родным погибших и молятся за пострадавших от землетрясения в Индонезии

Папа Римский Франциск и патриарх Кирилл выразили соболезнования родным погибших в результате землетрясения на индонезийском острове Ломбок, которое случилось в минувшее воскресенье.

В результате стихийного бедствия погибли, по меньшей мере, 98 человек, десятки пострадали, сообщает invictory.

Землетрясение магнитудой 7 баллов вызвало разрушение зданий и перебои в электроснабжении и ощущалось и на соседнем Бали. Десятки тысяч жителей были эвакуированы из зоны катастрофы. Между тем, экстренные службы убеждены, что число жертв может вырасти.

Папа Франциск помолился об усопших, исцелении раненых и утешении для тех, кто потерял близких. В телеграмме он обратился к церковным и гражданским властям, выражая скорбь о трагической утрате человеческих жизней и разрушениях.

В свою очередь, соболезнования в связи с гибелью людей выразил патриарх Кирилл.

«Глубоко опечален известием о землетрясении, произошедшем на острове Ломбок в минувшее воскресенье. В результате трагедии погибли и пострадали многие люди, тысячи жителей остались без крова. Приношу Вам и народу Индонезии свои искренние соболезнования», — говорится в послании патриарха на имя президента Индонезии Джоко Видодо.

Предстоятель РПЦ пожелал скорейшего выздоровления раненым, утешения потерявшим близких и укрепления сил тем, кто «ныне самоотверженно трудится над преодолением последствий этой страшной природной катастрофы».