Новое приложение для изучения Библии за три дня скачали более 265 тысяч раз

Новое бесплатное приложение Bible Lens от создателей YouVersion Bible скачали более 265 000 раз менее чем за три дня, что делает его вторым приложением в рейтинге по количеству установок.

Бесплатное приложение Bible Lens было запущено 3 августа, сообщает invictory со ссылкой на The Christian Post. К вечеру воскресенья по количеству установок оно заняло второе место, уступив только YouTube (Watch, Listen, Stream) и опередив такие бесплатные приложения, как Messenger, Snapchat и Instagram.

Приложение Bible Lens отбирает стихи из Библии и сопоставляет их с фотографиями пользователя, создавая «визуально привлекательные произведения искусства», отметили создатели.

Основатель YouVersion и пастор Life.Church Бобби Грюневальд отметил, что в то время как «технологии появляются и создают новые возможности, для нас важно, чтобы Библия была в авангарде инноваций».

«Мы считаем, что Bible Lens поможет людям увидеть связь между Библией и их повседневной жизнью, и нас обнадеживает количество людей, которые проявили интерес к взаимодействию с Библией таким образом», — заявил он.

Запустили приложение Bible Lens через несколько недель после того, как 10 июля приложению YouVersion исполнилось 10 лет. За эти годы оно было установлено более чем на 330 миллионов устройств.

«Мы и подумать не могли, что столько миллионов людей во всем мире будут слушать, читать, делиться и взаимодействовать с Библией и друг с другом по-новому», — отметил Грюневальд.

Приложение YouVersion стабильно развивается. В 2008 году было доступно 15 версий Библии и только на двух языках. Благодаря партнерству с библейскими обществами, в настоящее время приложение содержит более 1700 различных версий Библии на более чем 1200 языках.