В Рио-де-Жанейро грабят по пять церквей в неделю

22:10, 07 августа 2018
Мир
99 0
В церквях Рио в последние месяцы были усилены меры безопасности / oglobo.globo.com

Об этом свидетельствуют статистические данные Института общественной безопасности одноименного штата, опубликованные в понедельник в газете Globo.

В 2014-2017 годах в правоохранительных органах было зарегистрировано 1105 обращений по поводу ограблений и краж в церквях. Чаще всего такие инциденты происходят по воскресеньям, когда в религиозных учреждениях собирается наибольшее число прихожан.

В связи с высокими показателями преступности в церквях в последние месяцы были усилены меры безопасности. На заборах устанавливают колючую проволоку, камеры видеонаблюдения и сигнализацию. 

По данным Globo, одно из наиболее дерзких ограблений произошло 10 дней назад в католической церкви Богоматери Кармельской. Преступники унесли с собой дарохранительницу - сосуд, в котором хранятся Дары, используемые для причащения. По утверждению свидетелей, которым угрожали оружием, на выходе из церкви бандиты перекрестились. Через сутки военная полиция смогла отыскать украденное и вернуть на место.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter