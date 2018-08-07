В Рио-де-Жанейро грабят по пять церквей в неделю

Каждую неделю в Рио-де-Жанейро происходит в среднем более пяти ограблений и краж, совершенных в религиозных учреждениях.

Об этом свидетельствуют статистические данные Института общественной безопасности одноименного штата, опубликованные в понедельник в газете Globo.

В 2014-2017 годах в правоохранительных органах было зарегистрировано 1105 обращений по поводу ограблений и краж в церквях. Чаще всего такие инциденты происходят по воскресеньям, когда в религиозных учреждениях собирается наибольшее число прихожан.

В связи с высокими показателями преступности в церквях в последние месяцы были усилены меры безопасности. На заборах устанавливают колючую проволоку, камеры видеонаблюдения и сигнализацию.

По данным Globo, одно из наиболее дерзких ограблений произошло 10 дней назад в католической церкви Богоматери Кармельской. Преступники унесли с собой дарохранительницу - сосуд, в котором хранятся Дары, используемые для причащения. По утверждению свидетелей, которым угрожали оружием, на выходе из церкви бандиты перекрестились. Через сутки военная полиция смогла отыскать украденное и вернуть на место.