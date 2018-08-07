В Грузии верующие провели акцию протеста против легализации употребления марихуаны

Духовные лица и представители паствы провели акцию протеста у здания Конституционного суда Грузии в Батуми против отмены наказания за употребление марихуаны.

Как сообщает сайт «Новости-Грузия», около ста человек принесли к зданию суда иконы, читали молитвы и пели церковные гимны. Они выступили с требованием к судьям об отзыве решения, отменяющего наказание за употребление марихуаны.

«Страны, гораздо более сильные и развитые, чем Грузия, например, США, отказываются от легализации марихуаны. Разве у нас, маленькой страны, есть такая роскошь, чтобы поддержать это решение Конституционного суда? Эти судьи и сторонники легализации марихуаны не думают о том, что будет с их детьми и внуками?», — задаётся вопросом одна из участниц акции протеста.

К акции протеста, которая прошла по благословению митрополита Батумского и Лазетского Димитрия (Шиолашвили), присоединились также и некоторые политические и общественные деятели.

По данным исследования Национального демократического института США (NDI), за легализацию марихуаны в Грузии выступают 18% опрошенных. При этом против легализации высказываются 74% опрошенных.

Против легализации марихуаны в своей последней воскресной проповеди выступил и Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II. Предстоятель ГПЦ сказал, что решение о допущении в Грузии употребления наркотиков является «большой ошибкой» и «враждебным по отношению к нации».

Напомним, что Коллегия Конституционного суда Грузии 30 июля удовлетворила иск лидеров партии «Гирчи» против парламента Грузии и упразднила административное наказание за потребление марихуаны — штраф в размере 500 лари (более 204 долларов), фактически легализовав курение этого вида наркотика. Уголовное преследование за употребление марихуаны, также по иску «Гирчи», Конституционный суд упразднил еще в ноябре 2017 года.