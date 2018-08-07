В Финляндии около тысячи ученых и исследователей приняли участие в крупнейшем форуме по библеистике

В Хельсинкском университете 4 августа завершил работу пятидневный международный конгресс Общества библейской литературы (основано в 1880 г.).

Конгресс является самым масштабным на сегодняшний день ежегодным научным форумом в области изучения Библии, сообщает "Седмица".

В форуме приняли участие около тысячи известных ученых и молодых исследователей из многих стран мира, в том числе из Болгарии, Румынии, Греции, России.

В этом году Общество библейской литературы проводило конгресс совместно с Европейской Ассоциацией библейских исследований. Благодаря этому на конгрессе было много новых тематических секций и семинаров, вобравших в себя широкий спектр актуальных проблем изучения текстов Библии и историко-культурного контекста их возникновения и бытования, а также последующей трансляции и интерпретации в рамках различных религиозных и национальных традиций.