В Ливане после нескольких столетий запустения открыли пещерный монастырь

Недавно в Ливане состоялось торжественное открытие восстановленного пещерного монастыря на северо-востоке страны, который пустовал несколько столетий.

В древней обители была совершена святая месса, в которой приняли участие руководство Ордена ливанских маронитов и некоторые государственные деятели страны, сообщает vaticannews.

Богослужение возглавлял глава епархии Баальбека-Дейр-эль-Ахмара монс. Ханна Рахме.

Горный монастырь, расположенный недалеко от границы с Сирией, является частью воспоминаний и мест, связанных со святым Мароном. Преподобный пустынник жил на границе IV и V веков, он был духовным основателем монашеской общины, стоявшей у истоков Маронитской церкви.

В пятом веке пещерный комплекс был занят первыми учениками ливанского святого. Со временем обитель пришла в упадок из-за повреждений, вызванных природными процессами, и из-за долгих судебных тяжб о владении горным участком, в недрах которого расположен монастырь. Теперь древняя святыня открыта заново, и это событие ливанские христиане восприняли с благодарностью и радостью.

Во время проповеди на святой мессе монс. Рахме отметил, что, возможно, именно здесь был избран самый первый маронитский патриарх. «Теперь же мы хотим поделиться этой святыней с нашими братьями христианами и мусульманами. Всякий, кто приходит сюда, чувствует присутствие Бога», - сказал епископ Баальбека и заявил, что в скором времени в этом пещерном монастыре каждый день будет совершаться по меньшей мере одна святая месса.