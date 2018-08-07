Пастор "церкви для геймеров" уверяет, что проповедует среди тех, кто далек от традиционной Церкви

Мэтт Суза, 27-летний пастор из Ричмонда, штат Вирджиния, приобщает сограждан к религии с помощью современных технологий.

Пастор так называемой "церкви для геймеров" использует видеоигры и платформу для потоковой передачи под названием Twitch, пишет invictory со ссылкой на The Christian Post.

Мэтт Суза основал церковь «God Squad» в 2016 году. Как правило, его аудиторией являются атеисты и противники религии. Зрители смотрят, как Суза играет в игры, а он в это время задает вопросы о Боге и христианской вере. При этом он говорит о моральных и этических принципах, призывая геймеров не ругаться, и советует им не играть в «Grand Theft Auto» из-за насилия, которое продвигает игра.

В настоящее время численность церкви «God Squad» составляет 1800 членов, в месяц трансляции смотрят около 4000 раз.

Пресвитерианский пастор из Флориды Кристофер Бенек считает, что Суза занимается важным делом, и утверждает, что «его «церковь» нельзя не брать в расчет».

«В 1 Коринфянам 12:14, Апостол Павел пишет о важности различных частей тела для Тела. Мэтт Суза также часть тела Христова, который пытается использовать технологии во благо. Как пастор, я думаю, мы должны чаще поощрять христиан брать лучшее от технологий. Я не думаю, что служение людям в цифровой среде менее важно, чем пастор, который беседует по телефону или ведет телевизионную евангелизацию», — сказал он.

Церковь, которую объединяют цифровые технологии и компьютерные игры, может показаться странной для многих верующих в Иисуса, но Бенек считает, что это потому, что они не видят за всю картину целиком. «Технологии — это творческая материя, которую мы призваны направлять, — говорит он. — Вопрос в том, будем ли мы использовать технологии для добра или зла?»

В свою очередь, Суза считает, что главная цель церкви заключается в общности, и она не должна ограничиваться посещением служб. «Иисус всегда ходил туда, где были люди, — отметил Суза. — Один из ключевых способов достижения людей сегодня— это видеоигры. И я на сто процентов уверен, что если бы Иисус был здесь, он играл бы с людьми, потому что Он знает - это то, чем живут люди сегодня».