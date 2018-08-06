В Сирии возобновил работу древний христианский монастырь святой Феклы

В сирийской Маалюле возобновил работу древний христианский монастырь святой Феклы, который восстановили после разрушения его террористами.

По словам настоятеля монастыря Ильяса Адеса, восстановление обители практически завершено, передает сайт журнала «Фома».

"Ожила Маалюля, ожила Церковь - посмотрите, сколько у нас туристов! 90% ремонта уже сделано. Сирия постепенно становится мирной страной. Разве можно этому не радоваться", - сказал журналистам священнослужитель.

Настоятель монастыря также отметил, что в него вернулись монахини, ранее покинувшие обитель из-за войны.

"За монахинь все очень переживали, их все очень любят. Прихожане согревались их душевным теплом. Я и сам сюда вернулся из Дамаска, как только узнал, что местность освободили от террористов", - добавил он.

Отмечается, что Русская Церковь поддерживает восстановление монастыря в Маалюле. Так, в январе 2018 года русский приход в Объединенных Арабских Эмиратах передал обители икону равноапостольной Феклы. Чуть позже, в апреле, монастырю в Маалюле передали икону избранных Дамасских святых, написанную в иконописной мастерской при Московской духовной академии.