Половина взрослых американцев молятся ежедневно – исследование

США остаются очень религиозной страной с самыми побожными жителями среди богатых стран так называемого Запада.

К такому выводу пришло исследование вашингтонского аналитического центра «Pew Research Center», согласно которому американцы чаще молятся и посещают еженедельные богослужения и придают большое значение вере в своей жизни, в сравнении с представителями таких развитых стран, как Канада, Австралия и большинство европейских стран. Об этом сообщает Vatican News.

Исследование, проведенное относительно религиозной ситуации в 106 странах мира, показывает, что более половины взрослых американцев (55%) заявляют, что молятся каждый день, в то время как в Канаде – 25%, в Австралии – 18%, и 6% – в Великобритании, что является самым низким показателем в Европе, общеконтинентальный средний показатель которой составляет 22%.

Страной, где меньше всего молятся назван Китай: только 2% населения заявляет, что молится каждый день, а лишь 3% считают религию важной в своей жизни.