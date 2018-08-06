Патриарх Илья II призвал не создавать в Грузии центр наркотиков

Допустить употребление наркотиков в Грузии — это вражда к нации, заявил Католикос-Патриарх Всея Грузии Илья II.

Легализация марихуаны может превратить Грузию в центр наркотиков, заявил он 5 августа в своей воскресной проповеди, сообщает "Sputnik-Грузия".

«В последнее время в Грузию пришло большое волнение. Это беспокойство связано с тем, что стало разрешено принимать наркотики, стало разрешено принимать марихуану. Это большая ошибка. Мы должны помнить, что наркотики не останавливаются на одном уровне. Чем больше времени проходит, тем более тяжелых наркотиков требует человеческая натура, и он больше не сдерживается», - сказал Патриарх Грузии.

Патриарх Грузинской Церкви обеспокоен тем, что легализация марихуаны превратит Грузию в центр наркотиков.

«Мы не должны забывать, что, если мы допустим наркотики, то должны допустить торговлю наркотиками и выращивание наркотиков, – отметил иерарх. – Главное, что это приведет к прибытию молодежи из соседних стран – из соседних стран приедут выпавшие из русла жизни молодые люди и создастся целый центр наркотиков».

По словам Патриарха Илии II, этого нельзя допустить.

«Я прошу всех, в первую очередь, власти, интеллигенцию и молодежь, позаботиться о родине, позаботиться о детях, мы должны помнить, что каждая проба наркотика это начало падения. Обращаюсь с просьбой, не губите детей, не допускайте этого беззакония. Дай вам Бог сил и мудрости», – заявил глава Грузинской Православной Церкви.

Напомним, что 30 июля Конституционный суд Грузии отменил норму, согласно которой курение марихуаны считалось преступлением. Теперь употреблять наркотическое вещество считается личным делом гражданина Грузии.