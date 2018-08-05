В Сербии презентовали книгу о Николае II

В Белграде к 100-летию мученической кончины Царской семьи вышла в свет книга «Святой Царь».

В издании представлены как тексты свидетелей трагических событий начала XX века, так и современных авторов – историков, богословов и ученых, занимающихся темой мученической кончины императора и его семьи. В книге можно найти богатый иллюстративный материал – фотодокументы из семейного архива Николая II, сообщает "Православие.Ru".

Книгу выпустил издательский дом «Бернар» при содействии Общества царя Николая и книжного магазина «Ризница духовног блага» из города Баня-Лука (Республика Сербская, Босния и Герцеговина).

Новое издание представили составитель и переводчик Ранко Гойкович, главный редактор издательского дома «Бернар» Никола Дробнякович и известный сербский проповедник, священник Оливер Суботич.